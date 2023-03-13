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Ежовъ Иванъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Ежовъ Игнатий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ежова Стефанида Иванова

Рождение ребёнка
1766

Сын: Ежовъ Филиппъ

Мать ребёнка: Ежова Стефанида Иванова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1769

Дочь: (Ежова) Марфа

Мать ребёнка: Ежова Стефанида Иванова

Рождение ребёнка
1770

Сын: Ежовъ Петръ

Мать ребёнка: Ежова Стефанида Иванова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1775

Сын: Ежовъ Андрей

Мать ребёнка: Ежова Стефанида Иванова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1779

Дочь: (Ежова) Агафья

Мать ребёнка: Ежова Стефанида Иванова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

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