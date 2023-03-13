Ежовъ Иванъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: Ежовъ Игнатий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ежова Стефанида Иванова
Рождение ребёнка
1766
Сын: Ежовъ Филиппъ
Мать ребёнка: Ежова Стефанида Иванова
Рождение ребёнка
1769
Дочь: (Ежова) Марфа
Мать ребёнка: Ежова Стефанида Иванова
Рождение ребёнка
1770
Сын: Ежовъ Петръ
Мать ребёнка: Ежова Стефанида Иванова
Рождение ребёнка
1775
Сын: Ежовъ Андрей
Мать ребёнка: Ежова Стефанида Иванова
Рождение ребёнка
1779
Дочь: (Ежова) Агафья
Мать ребёнка: Ежова Стефанида Иванова