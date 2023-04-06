Арбузова (Губина) Акулина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арбузова (Губина) Акулина

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Место рождения

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1769

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Губинъ Гаврила

Мать: Губина Ульяна Прокофьева

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Арбузова Марья

Отец ребёнка: Арбузовъ Ефимъ

Рождение ребёнка
08.07.1791

Сын: Арбузовъ Гаврила

Отец ребёнка: Арбузовъ Ефимъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.10.1793

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Арбузовъ Ефимъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Арбузовъ Ефимъ

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