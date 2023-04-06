Арбузова (Губина) Акулина
Место рождения
Дата рождения1769
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: Губинъ Гаврила
Мать: Губина Ульяна Прокофьева
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Арбузова Марья
Отец ребёнка: Арбузовъ Ефимъ
Рождение ребёнка
08.07.1791
Сын: Арбузовъ Гаврила
Отец ребёнка: Арбузовъ Ефимъ
Рождение ребёнка
16.10.1793
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Арбузовъ Ефимъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Арбузовъ Ефимъ