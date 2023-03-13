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Арбузовъ Ефимъ

Место рождения

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1770

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Арбузовъ Степанъ

Мать: Арбузова Агрофена Дмитрева

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арбузова (Губина) Акулина

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Арбузова Марья

Мать ребёнка: Арбузова (Губина) Акулина

Рождение ребёнка
08.07.1791

Сын: Арбузовъ Гаврила

Мать ребёнка: Арбузова (Губина) Акулина

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.10.1793

Дочь: (Арбузова) Прасковья

Мать ребёнка: Арбузова (Губина) Акулина

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

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