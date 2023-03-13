Арбузовъ Ефимъ
Место рождения
Дата рождения1770
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Арбузовъ Степанъ
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Арбузова Марья
Мать ребёнка: Арбузова (Губина) Акулина
Рождение ребёнка
08.07.1791
Сын: Арбузовъ Гаврила
Мать ребёнка: Арбузова (Губина) Акулина
Рождение ребёнка
16.10.1793
Дочь: (Арбузова) Прасковья
Мать ребёнка: Арбузова (Губина) Акулина