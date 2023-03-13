Арбузовъ Степанъ
Место рожденияОрловка, Арзамасскаго уезда
Дата рождения1727
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: Арбузовъ Иванъ Васильевъ
Мать: не указана
Орловка, Арзамасскаго уезда
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Матрена
Мать ребёнка: Арбузова Агрофена Дмитрева
Орловка, Арзамасскаго уезда
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Семавина Марфа
Мать ребёнка: Арбузова Агрофена Дмитрева
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Арбузова Агрофена Дмитрева
Рождение ребёнка
1770
Сын: Арбузовъ Ефимъ
Мать ребёнка: Арбузова Агрофена Дмитрева
Бракосочетание
Неизвестно