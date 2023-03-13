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Арбузовъ Степанъ

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Место рождения

Орловка, Арзамасскаго уезда

Дата рождения

1727

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: Арбузовъ Иванъ Васильевъ

Мать: не указана

Орловка, Арзамасскаго уезда
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Матрена

Мать ребёнка: Арбузова Агрофена Дмитрева

Орловка, Арзамасскаго уезда
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Семавина Марфа

Мать ребёнка: Арбузова Агрофена Дмитрева

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1767

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Арбузова Агрофена Дмитрева

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1770

Сын: Арбузовъ Ефимъ

Мать ребёнка: Арбузова Агрофена Дмитрева

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арбузова Агрофена Дмитрева

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