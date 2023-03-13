Семавина (Арбузова) Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семавина (Арбузова) Марфа

Место рождения

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1765

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Арбузовъ Степанъ

Мать: Арбузова Агрофена Дмитрева

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семавинъ Иванъ

Рождение ребёнка
1786

Дочь: (Семавина) Авдотья

Отец ребёнка: Семавинъ Иванъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.07.1786

Дочь: (Семавина) Елена

Отец ребёнка: Семавинъ Иванъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.10.1788

Сын: Семавинъ Дмитрий

Отец ребёнка: Семавинъ Иванъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.05.1791

Сын: Семавинъ Юда

Отец ребёнка: Семавинъ Иванъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.08.1793

Сын: Семавинъ Матвей

Отец ребёнка: Семавинъ Иванъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.07.1796

Сын: Семавинъ Сергей

Отец ребёнка: Семавинъ Иванъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

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