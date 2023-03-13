Семавина (Арбузова) Марфа
Место рождения
Дата рождения1765
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Арбузовъ Степанъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семавинъ Иванъ
Рождение ребёнка
1786
Дочь: (Семавина) Авдотья
Отец ребёнка: Семавинъ Иванъ
Рождение ребёнка
11.07.1786
Дочь: (Семавина) Елена
Отец ребёнка: Семавинъ Иванъ
Рождение ребёнка
26.10.1788
Сын: Семавинъ Дмитрий
Отец ребёнка: Семавинъ Иванъ
Рождение ребёнка
19.05.1791
Сын: Семавинъ Юда
Отец ребёнка: Семавинъ Иванъ
Рождение ребёнка
07.08.1793
Сын: Семавинъ Матвей
Отец ребёнка: Семавинъ Иванъ
Рождение ребёнка
02.07.1796
Сын: Семавинъ Сергей
Отец ребёнка: Семавинъ Иванъ