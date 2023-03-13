Губинъ Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГубинъ Сергей

Губинъ Сергей

Место рождения

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1776

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Губинъ Гаврила

Мать: Губина Ульяна Прокофьева

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
29.01.1792

Жена: Губина Татьяна

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.09.1793

Сын: Губинъ Семенъ

Мать ребёнка: Губина Татьяна

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.11.1795

Сын: Губинъ Петръ

Мать ребёнка: Губина Татьяна

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

Мы используем куки для улучшения работы сайта.