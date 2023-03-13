Губинъ Сергей
Место рождения
Дата рождения1776
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: Губинъ Гаврила
Мать: Губина Ульяна Прокофьева
Бракосочетание
29.01.1792
Жена: Губина Татьяна
Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.09.1793
Сын: Губинъ Семенъ
Мать ребёнка: Губина Татьяна
Рождение ребёнка
26.11.1795
Сын: Губинъ Петръ
Мать ребёнка: Губина Татьяна