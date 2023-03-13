Губина Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Иванъ Степановъ
Мать: Акулина Григорьева
Бракосочетание
29.01.1792
Муж: Губинъ Сергей
Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.09.1793
Сын: Губинъ Семенъ
Отец ребёнка: Губинъ Сергей
Рождение ребёнка
26.11.1795
Сын: Губинъ Петръ
Отец ребёнка: Губинъ Сергей