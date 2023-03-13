Губина Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губина Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Иванъ Степановъ

Мать: Акулина Григорьева

Бракосочетание
29.01.1792

Муж: Губинъ Сергей

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.09.1793

Сын: Губинъ Семенъ

Отец ребёнка: Губинъ Сергей

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.11.1795

Сын: Губинъ Петръ

Отец ребёнка: Губинъ Сергей

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
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