Акулина Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акулина Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1738 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1759

Сын: Григорей

Отец ребёнка: Иванъ Степановъ

Рождение ребёнка
1765

Сын: Иванъ

Отец ребёнка: Иванъ Степановъ

Рождение ребёнка
1773

Сын: Яковъ

Отец ребёнка: Иванъ Степановъ

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Губина Татьяна

Отец ребёнка: Иванъ Степановъ

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Горшенина Марина

Отец ребёнка: Иванъ Степановъ

Рождение ребёнка
1780

Сын: Осипъ

Отец ребёнка: Иванъ Степановъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванъ Степановъ

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