Акулина Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1759
Сын: Григорей
Отец ребёнка: Иванъ Степановъ
Рождение ребёнка
1765
Сын: Иванъ
Отец ребёнка: Иванъ Степановъ
Рождение ребёнка
1773
Сын: Яковъ
Отец ребёнка: Иванъ Степановъ
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Губина Татьяна
Отец ребёнка: Иванъ Степановъ
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Горшенина Марина
Отец ребёнка: Иванъ Степановъ
Рождение ребёнка
1780
Сын: Осипъ
Отец ребёнка: Иванъ Степановъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иванъ Степановъ