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Яковъ
Яковъ
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1773
Пол
Мужской
Отец
Иванъ Степановъ
1738 г.р.
Мать
Акулина Григорьева
1737 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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Биография
Биография
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Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец:
Иванъ Степановъ
Мать:
Акулина Григорьева
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