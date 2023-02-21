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Фидровский Александр Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855

Отец: Фидровский Григорий Михайлович

Мать: Фидровская ?

Рождение ребёнка
22.08.1878

Сын: Фидровский Сергей Александрович

Мать ребёнка: Юлия Артемовна

Новая Знаменка, Полтавська область
Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Фидровский Василий Александрович

Мать ребёнка: Юлия Артемовна

Новая Знаменка, Полтавська область
Рождение ребёнка
04.07.1881

Сын: Фидровский Владимир Александрович

Мать ребёнка: Юлия Артемовна

Новая Знаменка, Полтавська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юлия Артемовна

Смерть
Неизвестно
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