Фидровский Александр Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855
Отец: Фидровский Григорий Михайлович
Мать: Фидровская ?
Рождение ребёнка
22.08.1878
Сын: Фидровский Сергей Александрович
Мать ребёнка: Юлия Артемовна
Рождение ребёнка
Около 1880
Сын: Фидровский Василий Александрович
Мать ребёнка: Юлия Артемовна
Рождение ребёнка
04.07.1881
Сын: Фидровский Владимир Александрович
Мать ребёнка: Юлия Артемовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Юлия Артемовна
Смерть
Неизвестно