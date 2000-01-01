Фидровский Григорий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фидровский Михаил Григорьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1854
Сын: Фидровский Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Фидровская ?
Рождение ребёнка
Около 1855
Сын: Фидровский Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Фидровская ?
Смерть
Неизвестно