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Фидровский Григорий Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фидровский Михаил Григорьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1854

Сын: Фидровский Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Фидровская ?

Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Фидровский Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Фидровская ?

Смерть
Неизвестно
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