село Новая Знаменка, село Новая Знаменка, Полтавська область (на 2018) — Familio

Новая Знаменка

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Кременчугский уезд
2512Богомоловка, с. казач.при рч. Кагамлыке.81328810291045Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Кременчугский уезд, Кохновская волость
445. Богомоловка, село бывшее государственное, при речке Кагамлыке, дворов 243, жителей 1750, 2 церкви православных, 2 питейных дома, 13 ветряных мельниц, 2 кирпичн. зав.

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-46900Нова Знам'янкаселоцентр сільської ОТГр-н КременчуцькийНовознам'янська сільська об'єднана територіальна громада
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