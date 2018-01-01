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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2512Богомоловка, с. казач.при рч. Кагамлыке.81328810291045Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
445. Богомоловка, село бывшее государственное, при речке Кагамлыке, дворов 243, жителей 1750, 2 церкви православных, 2 питейных дома, 13 ветряных мельниц, 2 кирпичн. зав.
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-46900Нова Знам'янкаселоцентр сільської ОТГр-н КременчуцькийНовознам'янська сільська об'єднана територіальна громада