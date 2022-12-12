(Фидровская) Юлия Артемовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Фидровская) Юлия Артемовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.08.1878

Сын: Фидровский Сергей Александрович

Отец ребёнка: Фидровский Александр Григорьевич

Новая Знаменка, Полтавська область
Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Фидровский Василий Александрович

Отец ребёнка: Фидровский Александр Григорьевич

Новая Знаменка, Полтавська область
Рождение ребёнка
04.07.1881

Сын: Фидровский Владимир Александрович

Отец ребёнка: Фидровский Александр Григорьевич

Новая Знаменка, Полтавська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фидровский Александр Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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