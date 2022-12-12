(Фидровская) Юлия Артемовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.08.1878
Сын: Фидровский Сергей Александрович
Отец ребёнка: Фидровский Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1880
Сын: Фидровский Василий Александрович
Отец ребёнка: Фидровский Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
04.07.1881
Сын: Фидровский Владимир Александрович
Отец ребёнка: Фидровский Александр Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно