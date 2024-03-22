Антипинъ Ефремъ
Место рождения
Дата рождения05.03.1853
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1853
Отец: Антипинъ Анкудинъ
Бракосочетание
25.01.1874
Жена: Антипина Анна
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.12.1874
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Антипина Анна
Александровка
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Калинина Агриппина
Мать ребёнка: Антипина Анна
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Аулина
Мать ребёнка: Антипина Анна
Рождение ребёнка
1888
Сын: Антипинъ Лаврентий
Мать ребёнка: Антипина Анна
Рождение ребёнка
08.01.1891
Сын: Антипинъ Иосифъ
Мать ребёнка: Антипина Анна
Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
22.03.1895
Сын: Антипинъ Георгий
Мать ребёнка: Антипина Анна
село Ивановское, Покровская волость
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Антипина Анна
Мать ребёнка: Антипина Анна