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Антипинъ Ефремъ

Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

05.03.1853

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1853

Отец: Антипинъ Анкудинъ

Мать: Колбинцева, Антипина Авдотья

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
25.01.1874

Жена: Антипина Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.12.1874

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Антипина Анна

Александровка
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Калинина Агриппина

Мать ребёнка: Антипина Анна

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Аулина

Мать ребёнка: Антипина Анна

Рождение ребёнка
1888

Сын: Антипинъ Лаврентий

Мать ребёнка: Антипина Анна

Рождение ребёнка
08.01.1891

Сын: Антипинъ Иосифъ

Мать ребёнка: Антипина Анна

Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
22.03.1895

Сын: Антипинъ Георгий

Мать ребёнка: Антипина Анна

село Ивановское, Покровская волость
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Антипина Анна

Мать ребёнка: Антипина Анна

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