Антипина (Валявина) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнтипина (Валявина) Анна

Антипина (Валявина) Анна

avatar

Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

02.02.1857

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1857

Отец: Валявинъ Ефимъ

Мать: Валявина Акулина

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
25.01.1874

Муж: Антипинъ Ефремъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.12.1874

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Антипинъ Ефремъ

Александровка
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Калинина Агриппина

Отец ребёнка: Антипинъ Ефремъ

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Аулина

Отец ребёнка: Антипинъ Ефремъ

Рождение ребёнка
1888

Сын: Антипинъ Лаврентий

Отец ребёнка: Антипинъ Ефремъ

Рождение ребёнка
08.01.1891

Сын: Антипинъ Иосифъ

Отец ребёнка: Антипинъ Ефремъ

Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
22.03.1895

Сын: Антипинъ Георгий

Отец ребёнка: Антипинъ Ефремъ

село Ивановское, Покровская волость
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Антипина Анна

Отец ребёнка: Антипинъ Ефремъ

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close