Антипина (Валявина) Анна
Место рождения
Дата рождения02.02.1857
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1857
Отец: Валявинъ Ефимъ
Мать: Валявина Акулина
Бракосочетание
25.01.1874
Муж: Антипинъ Ефремъ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.12.1874
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Антипинъ Ефремъ
Александровка
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Калинина Агриппина
Отец ребёнка: Антипинъ Ефремъ
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Аулина
Отец ребёнка: Антипинъ Ефремъ
Рождение ребёнка
1888
Сын: Антипинъ Лаврентий
Отец ребёнка: Антипинъ Ефремъ
Рождение ребёнка
08.01.1891
Сын: Антипинъ Иосифъ
Отец ребёнка: Антипинъ Ефремъ
Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
22.03.1895
Сын: Антипинъ Георгий
Отец ребёнка: Антипинъ Ефремъ
село Ивановское, Покровская волость
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Антипина Анна
Отец ребёнка: Антипинъ Ефремъ