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(Антипина) Аулина
(Антипина) Аулина
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1882
Пол
Женский
Отец
Антипинъ Ефремъ
1853 г.р.
Мать
Антипина (Валявина) Анна
1857 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец:
Антипинъ Ефремъ
Мать:
Антипина Анна
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