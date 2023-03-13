Калинина (Антипина) Агриппина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинина (Антипина) Агриппина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Антипинъ Ефремъ

Мать: Антипина Анна

Бракосочетание
09.02.1905

Муж: Калининъ Игнатій

Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
03.02.1906

Сын: Калининъ Семенъ

Отец ребёнка: Калининъ Игнатій

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.08.1909

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Калининъ Игнатій

Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
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