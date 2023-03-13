Калинина (Антипина) Агриппина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Антипинъ Ефремъ
Мать: Антипина Анна
Бракосочетание
09.02.1905
Муж: Калининъ Игнатій
Рождение ребёнка
03.02.1906
Сын: Калининъ Семенъ
Отец ребёнка: Калининъ Игнатій
Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.08.1909
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Калининъ Игнатій