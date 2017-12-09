Тонкель Виталий Анатольевич
Место рождения
Дата рождения30.07.1950
Дата смерти09.12.2017
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1950
Рождение ребёнка
24.08.1975
Сын: Тонкель Анатолий Витальевич
Мать ребёнка: Тонкель Тамара Петровна
Рождение ребёнка
15.03.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тонкель Тамара Петровна
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
09.12.2017