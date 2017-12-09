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Тонкель Виталий Анатольевич

Место рождения

Белая Церковь, Київська область

Дата рождения

30.07.1950

Дата смерти

09.12.2017

Пол

Мужской

Отец

1924 г.р.

Мать

1925 г.р.

Дети

1975 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МД
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Место
Комментарий
Рождение
30.07.1950

Отец: Тонкель Анатолий Александрович

Мать: Тонкель Станислава Антоновна

Белая Церковь, Київська область
Рождение ребёнка
24.08.1975

Сын: Тонкель Анатолий Витальевич

Мать ребёнка: Тонкель Тамара Петровна

Рождение ребёнка
15.03.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тонкель Тамара Петровна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
09.12.2017
Белая Церковь, Київська область
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