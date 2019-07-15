Тонкель Станислава Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.10.1925
Дата смерти15.07.2019
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1925
Национальность: полячка. Прошла германский плен и концлагерь.
Рождение ребёнка
30.07.1950
Сын: Тонкель Виталий Анатольевич
Отец ребёнка: Тонкель Анатолий Александрович
Рождение ребёнка
13.01.1963
Сын: Тонкель Игорь Анатольевич
Отец ребёнка: Тонкель Анатолий Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тонкель Александр Анатольевич
Отец ребёнка: Тонкель Анатолий Александрович
Смерть
15.07.2019