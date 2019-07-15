Тонкель Станислава Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТонкель Станислава Антоновна

Тонкель Станислава Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.10.1925

Дата смерти

15.07.2019

Пол

Женский

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Национальность: полячка. Прошла германский плен и концлагерь.
Рождение ребёнка
30.07.1950

Сын: Тонкель Виталий Анатольевич

Отец ребёнка: Тонкель Анатолий Александрович

Белая Церковь, Київська область
Рождение ребёнка
13.01.1963

Сын: Тонкель Игорь Анатольевич

Отец ребёнка: Тонкель Анатолий Александрович

Белая Церковь, Київська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тонкель Александр Анатольевич

Отец ребёнка: Тонкель Анатолий Александрович

Смерть
15.07.2019
Белая Церковь, Київська область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close