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Тонкель Игорь Анатольевич
Тонкель Игорь Анатольевич
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Древо
Место рождения
Белая Церковь
, Київська область
Дата рождения
13.01.1963
Пол
Мужской
Отец
Тонкель Анатолий Александрович
1924 г.р.
Мать
Тонкель Станислава Антоновна
1925 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1963
Отец:
Тонкель Анатолий Александрович
Мать:
Тонкель Станислава Антоновна
Белая Церковь
, Київська область
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