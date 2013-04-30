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Тонкель Анатолий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.02.1924

Дата смерти

30.04.2013

Пол

Мужской

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Национальность: этнический немец. Переехали в Украину до начала Великой Отечественной Войны. Участвовал в ней на стороне СССР. Прошел немецкий плен.
Рождение ребёнка
30.07.1950

Сын: Тонкель Виталий Анатольевич

Мать ребёнка: Тонкель Станислава Антоновна

Белая Церковь, Київська область
Рождение ребёнка
13.01.1963

Сын: Тонкель Игорь Анатольевич

Мать ребёнка: Тонкель Станислава Антоновна

Белая Церковь, Київська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тонкель Александр Анатольевич

Мать ребёнка: Тонкель Станислава Антоновна

Смерть
30.04.2013
Белая Церковь, Київська область
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