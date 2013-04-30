Тонкель Анатолий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.02.1924
Дата смерти30.04.2013
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1924
Национальность: этнический немец. Переехали в Украину до начала Великой Отечественной Войны. Участвовал в ней на стороне СССР. Прошел немецкий плен.
Рождение ребёнка
30.07.1950
Сын: Тонкель Виталий Анатольевич
Мать ребёнка: Тонкель Станислава Антоновна
Рождение ребёнка
13.01.1963
Сын: Тонкель Игорь Анатольевич
Мать ребёнка: Тонкель Станислава Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тонкель Александр Анатольевич
Мать ребёнка: Тонкель Станислава Антоновна
Смерть
30.04.2013