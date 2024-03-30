Дубовик (Тонкель) Маргарита (Ольга) Витальевна
Место рождения
Дата рождения15.03.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1985
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.06.2012
Сын: Дубовик Вячеслав Евгеньевич
Отец ребёнка: Дубовик Евгений Николаевич
Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
16.05.2014
Сын: Дубовик Всеволод Евгеньевич
Отец ребёнка: Дубовик Евгений Николаевич
Абакан, город Абакан, Республика Хакасия