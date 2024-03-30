Дубовик (Тонкель) Маргарита (Ольга) Витальевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубовик (Тонкель) Маргарита (Ольга) Витальевна

Место рождения

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

Дата рождения

15.03.1985

Пол

Женский

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1985

Отец: Тонкель Виталий Анатольевич

Мать: Тонкель Тамара Петровна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дубовик Евгений Николаевич

Рождение ребёнка
01.06.2012

Сын: Дубовик Вячеслав Евгеньевич

Отец ребёнка: Дубовик Евгений Николаевич

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
16.05.2014

Сын: Дубовик Всеволод Евгеньевич

Отец ребёнка: Дубовик Евгений Николаевич

Абакан, город Абакан, Республика Хакасия

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