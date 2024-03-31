Тонкель (Чаленко) Тамара Петровна
Место рождения
Дата рождения11.02.1953
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1953
Отец: Чаленко Петр Васильевич
Мать: Максимчук Ольга Карповна
Рождение ребёнка
24.08.1975
Сын: Тонкель Анатолий Витальевич
Отец ребёнка: Тонкель Виталий Анатольевич
Рождение ребёнка
15.03.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тонкель Виталий Анатольевич
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область