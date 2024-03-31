Тонкель (Чаленко) Тамара Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тонкель (Чаленко) Тамара Петровна

Место рождения

Белая Церковь, Київська область

Дата рождения

11.02.1953

Пол

Женский

Отец

1928 г.р.

Мать

1932 г.р.

Дети

1975 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1953

Отец: Чаленко Петр Васильевич

Мать: Максимчук Ольга Карповна

Белая Церковь, Київська область
Рождение ребёнка
24.08.1975

Сын: Тонкель Анатолий Витальевич

Отец ребёнка: Тонкель Виталий Анатольевич

Рождение ребёнка
15.03.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тонкель Виталий Анатольевич

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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