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Голков Василий Иванович

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Место рождения

Криуши, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

30.01.1908

Дата смерти

17.10.1980

Пол

Мужской

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1908

Отец: Галков Иван Назарович

Мать: Мария Даниловна

Криуши, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голков Александр

Мать ребёнка: Голкова (Старцева) Ефросинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галков Сергей

Мать ребёнка: Голкова (Старцева) Ефросинья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голкова (Старцева) Ефросинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галков Владимир

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
04.10.1950

Дочь: Коновалова (Голкова) Лидия

Мать ребёнка: Голкова (Старцева) Ефросинья

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1954

Дочь: (Голкова) Нина

Мать ребёнка: Голкова (Старцева) Ефросинья

Смерть
17.10.1980
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Причина смерти: атеросклероз
Похороны
Неизвестно
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

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