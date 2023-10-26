Голков Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения30.01.1908
Дата смерти17.10.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1908
Отец: Галков Иван Назарович
Мать: Мария Даниловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голков Александр
Мать ребёнка: Голкова (Старцева) Ефросинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Галков Сергей
Мать ребёнка: Голкова (Старцева) Ефросинья
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Галков Владимир
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
04.10.1950
Дочь: Коновалова (Голкова) Лидия
Мать ребёнка: Голкова (Старцева) Ефросинья
Рождение ребёнка
1954
Дочь: (Голкова) Нина
Мать ребёнка: Голкова (Старцева) Ефросинья
Смерть
17.10.1980
Причина смерти: атеросклероз
Похороны
Неизвестно