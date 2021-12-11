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Коновалова (Голкова) Лидия

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Место рождения

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

Дата рождения

04.10.1950

Дата смерти

11.12.2021

Пол

Женский

Отец

1908 г.р.

Мать

Около 1912 г.р.

Муж

1950 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1950

Отец: Голков Василий Иванович

Мать: Голкова (Старцева) Ефросинья

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Бракосочетание
22.08.1974

Муж: коновалов Николай Федорович

Чаны, Чановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
18.10.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: коновалов Николай Федорович

Смерть
11.12.2021
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Похороны
Неизвестно
Чаны, Чановский муниципальный район, Новосибирская область

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