Коновалова (Голкова) Лидия
Место рождения
Дата рождения04.10.1950
Дата смерти11.12.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1950
Бракосочетание
22.08.1974
Рождение ребёнка
18.10.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: коновалов Николай Федорович
Смерть
11.12.2021
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Похороны
Неизвестно