Голкова (Старцева) Ефросинья
Место рождения
Дата рожденияОколо 01.09.1912
Дата смерти04.01.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 01.09.1912
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голков Александр
Отец ребёнка: Голков Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Галков Сергей
Отец ребёнка: Голков Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.10.1950
Дочь: Коновалова (Голкова) Лидия
Отец ребёнка: Голков Василий Иванович
Рождение ребёнка
1954
Дочь: (Голкова) Нина
Отец ребёнка: Голков Василий Иванович
Смерть
04.01.1981
Причина смерти: атеросклероз
Похороны
Неизвестно