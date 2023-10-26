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Голкова (Старцева) Ефросинья

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Место рождения

Старцино, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Около 01.09.1912

Дата смерти

04.01.1981

Пол

Женский

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 01.09.1912

Отец: Старцев Михаил Григорьевич

Мать: Старцева Ульяна Иоакимовна

Старцино, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голков Александр

Отец ребёнка: Голков Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галков Сергей

Отец ребёнка: Голков Василий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голков Василий Иванович

Рождение ребёнка
04.10.1950

Дочь: Коновалова (Голкова) Лидия

Отец ребёнка: Голков Василий Иванович

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1954

Дочь: (Голкова) Нина

Отец ребёнка: Голков Василий Иванович

Смерть
04.01.1981
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Причина смерти: атеросклероз
Похороны
Неизвестно
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

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