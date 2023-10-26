Галков Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГалков Сергей

Галков Сергей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1908 г.р.

Мать

Около 1912 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Голков Василий Иванович

Мать: Голкова (Старцева) Ефросинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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