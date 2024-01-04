коновалов Николай Федорович
Место рождения
Дата рождения22.02.1950
Дата смерти26.06.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1950
Отец: Коновалов Федор Кузьмич
Мать: Лидия Дмитриевна
Образование
Между 1969 и 01.06.1971
военная часть 28373
начальное политическое
Бракосочетание
22.08.1974
Жена: Коновалова Лидия
Чаны, Чановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
18.10.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Коновалова Лидия
Россия
Смерть
26.06.1992