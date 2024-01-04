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коновалов Николай Федорович

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Место рождения

Таган, Чановский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

22.02.1950

Дата смерти

26.06.1992

Пол

Мужской

Отец

1921 г.р.

Мать

1926 г.р.

Жена

1950 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1950

Отец: Коновалов Федор Кузьмич

Мать: Лидия Дмитриевна

Таган, Чановский муниципальный район, Новосибирская область
Образование
Между 1969 и 01.06.1971
военная часть 28373
начальное политическое
Бракосочетание
22.08.1974

Жена: Коновалова Лидия

Чаны, Чановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
18.10.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коновалова Лидия

Россия
Смерть
26.06.1992
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