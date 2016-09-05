Галков Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галков Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

05.09.2016

Пол

Мужской

Отец

1908 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Голков Василий Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
05.09.2016

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