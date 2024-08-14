Галкин Евсевий Абрамович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886
Отец: Абрам Мартынов
Мать: Марья Ильина
Бракосочетание
10.09.1904
Поручители Константин Павлов Чахачев, Константин Феодоров Чубаков, Василий Яковлев Чахачев, Яков Алексеев Чахачев
Рождение ребёнка
26.12.1913
Дочь: (Галкина) Евгения Евсеевна
Мать ребёнка: Галкина (Филимонова) Анна Афанасьевна
Восприемники Яков Афонасьев Семенов, Марья Абрамова
Смерть
Неизвестно