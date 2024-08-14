Галкина (Филимонова) Анна Афанасьевна
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Филимонов Афанасий Фомин
Мать: не указана
Бракосочетание
10.09.1904
Поручители Константин Павлов Чахачев, Константин Феодоров Чубаков, Василий Яковлев Чахачев, Яков Алексеев Чахачев
Рождение ребёнка
26.12.1913
Дочь: (Галкина) Евгения Евсеевна
Отец ребёнка: Галкин Евсевий Абрамович
Восприемники Яков Афонасьев Семенов, Марья Абрамова
Смерть
Неизвестно