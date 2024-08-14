Галкина (Филимонова) Анна Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галкина (Филимонова) Анна Афанасьевна

Место рождения

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Филимонов Афанасий Фомин

Мать: не указана

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
10.09.1904

Муж: Галкин Евсевий Абрамович

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Поручители Константин Павлов Чахачев, Константин Феодоров Чубаков, Василий Яковлев Чахачев, Яков Алексеев Чахачев
Рождение ребёнка
26.12.1913

Дочь: (Галкина) Евгения Евсеевна

Отец ребёнка: Галкин Евсевий Абрамович

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Восприемники Яков Афонасьев Семенов, Марья Абрамова
Смерть
Неизвестно

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