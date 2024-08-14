Абрам Мартынов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Отец: Мартын Евстегнеев
Мать: Епистимия Игнатова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Марья Ильина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Ильина
Рождение ребёнка
Около 1886
Мать ребёнка: Марья Ильина
Рождение ребёнка
25.04.1889
Мать ребёнка: Марья Ильина
Смерть
Неизвестно