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Абрам Мартынов

Место рождения

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: Мартын Евстегнеев

Мать: Епистимия Игнатова

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галкин Дмитрий Абрамович

Мать ребёнка: Марья Ильина

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Ильина

Рождение ребёнка
Около 1886

Сын: Галкин Евсевий Абрамович

Мать ребёнка: Марья Ильина

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
25.04.1889

Сын: Галкин Борис Абрамович

Мать ребёнка: Марья Ильина

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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