Марья Ильина
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Абрам Мартынов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Абрам Мартынов
Рождение ребёнка
Около 1886
Отец ребёнка: Абрам Мартынов
Рождение ребёнка
25.04.1889
Отец ребёнка: Абрам Мартынов
Смерть
Неизвестно