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Марья Ильина

Место рождения

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1850 г.р.

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галкин Дмитрий Абрамович

Отец ребёнка: Абрам Мартынов

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абрам Мартынов

Рождение ребёнка
Около 1886

Сын: Галкин Евсевий Абрамович

Отец ребёнка: Абрам Мартынов

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
25.04.1889

Сын: Галкин Борис Абрамович

Отец ребёнка: Абрам Мартынов

Урусово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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