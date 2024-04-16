Пелагия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 09.04.1940
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.11.1897
Сын: Ипполитов Николай Андревич
Отец ребёнка: Ипполитов Андрей Симеонович
ГАУО ф.134 оп.39 д.726 стр.38 (изобр.39)
Бракосочетание
До 1897
Рождение ребёнка
1899
Сын: Ипполитов Василий Андреевич
Отец ребёнка: Ипполитов Андрей Симеонович
заявление жены
Рождение ребёнка
10.12.1905 ст.
Сын: Ипполитов Данил Андреевич
Отец ребёнка: Ипполитов Андрей Симеонович
ГАУО Ф. 134 Оп. 39 Д. 574 - МК села Большая Кандала
Смерть
После 09.04.1940