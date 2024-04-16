Пелагия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 09.04.1940

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.11.1897

Сын: Ипполитов Николай Андревич

Отец ребёнка: Ипполитов Андрей Симеонович

Малая Кандала, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
ГАУО ф.134 оп.39 д.726 стр.38 (изобр.39)
Бракосочетание
До 1897

Муж: Ипполитов Андрей Симеонович

Рождение ребёнка
1899

Сын: Ипполитов Василий Андреевич

Отец ребёнка: Ипполитов Андрей Симеонович

Малая Кандала, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
заявление жены
Рождение ребёнка
10.12.1905 ст.

Сын: Ипполитов Данил Андреевич

Отец ребёнка: Ипполитов Андрей Симеонович

Малая Кандала, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
ГАУО Ф. 134 Оп. 39 Д. 574 - МК села Большая Кандала
Смерть
После 09.04.1940
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