Курицын Василий Павлов
мужской, родился Вычислено 1850
умер Неизвестно
Супруги
Курицына (Храмушина) Татьяна ТрофимоваВычислено 1845 г.р.
Дети
Курицын Андрей Васильев13.10.1871 г.р.
Ипполитова Пелагия Васильева02.10.1876 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Курицына (Храмушина) Татьяна Трофимова
Бракосочетание
03.07.1870
Малая Кандала, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.10.1871
Мать ребёнка: Курицына (Храмушина) Татьяна Трофимова
Малая Кандала, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.10.1876
Дочь: Ипполитова Пелагия Васильева
Мать ребёнка: Курицына (Храмушина) Татьяна Трофимова
Малая Кандала
Смерть
Неизвестно
По записи о браке от 03.07.1870 20 лет