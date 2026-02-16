Курицын Василий Павлов Вычислено 1850 — найти родственников по фамилии на Familio

Курицын Василий Павлов

Автор
АИ
Ипполитов А.

мужской, родился Вычислено 1850

умер Неизвестно

Супруги
Курицына (Храмушина) Татьяна ТрофимоваВычислено 1845 г.р.
Дети
Курицын Андрей Васильев13.10.1871 г.р.
Ипполитова Пелагия Васильева02.10.1876 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

По записи о браке от 03.07.1870 20 лет

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Курицын Георгий Васильев

Мать ребёнка: Курицына (Храмушина) Татьяна Трофимова

Восприемник на крещении Ипполитова Данила Андреевича

Бракосочетание
03.07.1870

Жена: Курицына (Храмушина) Татьяна Трофимова

Малая Кандала, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область

Села Малой Кандалы крестьянин собственник Василий Павлов Курицын, вероисповедания православного, первым браком. 20 лет Сего же села крестьянка собственница Татьяна Трофимова Храмушина, вероисповедания православного первым браком. 25 лет

Рождение ребёнка
13.10.1871

Сын: Курицын Андрей Васильев

Мать ребёнка: Курицына (Храмушина) Татьяна Трофимова

Малая Кандала, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область

Села Малой Кандалы крестьянин собственник Василий Павлов Курицын и законная жена его Татьяна Трофимова, православные

Рождение ребёнка
02.10.1876

Дочь: Ипполитова Пелагия Васильева

Мать ребёнка: Курицына (Храмушина) Татьяна Трофимова

Малая Кандала

Смерть
Неизвестно

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