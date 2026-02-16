Курицына (Храмушина) Татьяна Трофимова Вычислено 1845 — найти родственников по фамилии на Familio

Курицына (Храмушина) Татьяна Трофимова

Автор
АИ
Ипполитов А.

женский, родилась Вычислено 1845

умерла Неизвестно

Супруги
Курицын Василий ПавловВычислено 1850 г.р.
Дети
Курицын Андрей Васильев13.10.1871 г.р.
Ипполитова Пелагия Васильева02.10.1876 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1845

Отец: не указан

Мать: не указана

По записи о браке от 03.07.1870 20 лет

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Курицын Георгий Васильев

Отец ребёнка: Курицын Василий Павлов

Восприемник на крещении Ипполитова Данила Андреевича

Бракосочетание
03.07.1870

Муж: Курицын Василий Павлов

Малая Кандала, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область

Села Малой Кандалы крестьянин собственник Василий Павлов Курицын, вероисповедания православного, первым браком. 20 лет Сего же села крестьянка собственница Татьяна Трофимова Храмушина, вероисповедания православного первым браком. 25 лет

Рождение ребёнка
13.10.1871

Сын: Курицын Андрей Васильев

Отец ребёнка: Курицын Василий Павлов

Малая Кандала, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область

Села Малой Кандалы крестьянин собственник Василий Павлов Курицын и законная жена его Татьяна Трофимова, православные

Рождение ребёнка
02.10.1876

Дочь: Ипполитова Пелагия Васильева

Отец ребёнка: Курицын Василий Павлов

Малая Кандала

Смерть
Неизвестно

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