князь Оболенский Андрей Петрович
Место рождения
Дата рождения01.08.1769
Дата смерти19.02.1852
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1769
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
До 31.07.1804
Рождение ребёнка
20.12.1812
Дочь: Озерова (Оболенская) Наталья Андреевна
Мать ребёнка: Оболенская (Гагарина) Софья Павловна
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
19.02.1852
Похороны
Неизвестно
Донской монастырь