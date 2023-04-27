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князь Оболенский Андрей Петрович

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

01.08.1769

Дата смерти

19.02.1852

Пол

Мужской

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1769

Отец: Оболенский Пётр Александрович

Мать: Оболенская (Вяземская) Екатерина Андреевна

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
До 31.07.1804

Жена: Оболенская (Гагарина) Софья Павловна

Рождение ребёнка
20.12.1812

Дочь: Озерова (Оболенская) Наталья Андреевна

Мать ребёнка: Оболенская (Гагарина) Софья Павловна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
19.02.1852
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Донской монастырь

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