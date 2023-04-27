Озерова (Оболенская) Наталья Андреевна
Место рождения
Дата рождения20.12.1812
Дата смерти02.06.1901
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1812
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
08.11.1837
Рождение ребёнка
22.08.1841
Дочь: Вельяминова (Озерова) Наталья Сергеевна
Отец ребёнка: Озеров Сергей Петрович
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
02.06.1901
Похороны
Неизвестно