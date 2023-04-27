Озерова (Оболенская) Наталья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Озерова (Оболенская) Наталья Андреевна

Место рождения

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Дата рождения

20.12.1812

Дата смерти

02.06.1901

Пол

Женский

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1812

Отец: князь Оболенский Андрей Петрович

Мать: Оболенская (Гагарина) Софья Павловна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
08.11.1837

Муж: Озеров Сергей Петрович

Рождение ребёнка
22.08.1841

Дочь: Вельяминова (Озерова) Наталья Сергеевна

Отец ребёнка: Озеров Сергей Петрович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
02.06.1901
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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