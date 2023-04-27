Оболенская (Гагарина) Софья Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оболенская (Гагарина) Софья Павловна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

05.09.1785

Дата смерти

19.11.1860

Пол

Женский

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1785

Отец: князь Гагарин Павел Сергеевич

Мать: княгиня Гагарина (Плещеева) Татьяна Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
фрейлина
Бракосочетание
До 31.07.1804

Муж: князь Оболенский Андрей Петрович

Рождение ребёнка
20.12.1812

Дочь: Озерова (Оболенская) Наталья Андреевна

Отец ребёнка: князь Оболенский Андрей Петрович

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
19.11.1860
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Донской монастырь

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