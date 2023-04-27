Оболенская (Гагарина) Софья Павловна
Место рождения
Дата рождения05.09.1785
Дата смерти19.11.1860
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1785
Работа или профессия
Неизвестно
фрейлина
Бракосочетание
До 31.07.1804
Рождение ребёнка
20.12.1812
Дочь: Озерова (Оболенская) Наталья Андреевна
Отец ребёнка: князь Оболенский Андрей Петрович
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
19.11.1860
Похороны
Неизвестно
Донской монастырь