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Оболенский Пётр Александрович

Место рождения

Российская Империя

Дата рождения

03.06.1742

Дата смерти

22.05.1822

Пол

Мужской

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1742

Отец: Оболенский Александр Михайлович

Мать: Оболенская Анна Михайловна

Российская Империя
Рождение ребёнка
01.08.1769

Сын: Князь Оболенский Андрей Петрович

Мать ребёнка: Оболенская Екатерина Андреевна

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
чиновник
Смерть
22.05.1822
Российская Империя