Оболенский Пётр Александрович
Место рожденияРоссийская Империя
Дата рождения03.06.1742
Дата смерти22.05.1822
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1742
Российская Империя
Рождение ребёнка
01.08.1769
Сын: Князь Оболенский Андрей Петрович
Мать ребёнка: Оболенская Екатерина Андреевна
Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
чиновник
Смерть
22.05.1822
Российская Империя