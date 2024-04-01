Проводников Иван Филиппов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1754
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1754
Бракосочетание
22.01.1777
Маяк, Сарыкольский район, Костанайская область
дочь солдата ПП батальона
Рождение ребёнка
Около 1781
Сын: Проводников Данила Иванов
Мать ребёнка: Проводникова Татьяна Васильева
Рождение ребёнка
01.10.1785
Сын: Проводников Андрей Иванов
Мать ребёнка: Проводникова Татьяна Васильева
Смерть
Неизвестно