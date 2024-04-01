Проводников Иван Филиппов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПроводников Иван Филиппов

Проводников Иван Филиппов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1754

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1754

Отец: Проводников Филип Никитин

Мать: Проводникова Мария Петрова

Бракосочетание
22.01.1777

Жена: Проводникова Татьяна Васильева

Маяк, Сарыкольский район, Костанайская область
дочь солдата ПП батальона
Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Проводников Данила Иванов

Мать ребёнка: Проводникова Татьяна Васильева

Рождение ребёнка
01.10.1785

Сын: Проводников Андрей Иванов

Мать ребёнка: Проводникова Татьяна Васильева

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close