Проводникова (Галанова) Татьяна Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПроводникова (Галанова) Татьяна Васильева

Проводникова (Галанова) Татьяна Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757

Отец: Галанов Василий Солдат Пп Погр. Батальона

Мать: не указана

Бракосочетание
22.01.1777

Муж: Проводников Иван Филиппов

Маяк, Сарыкольский район, Костанайская область
дочь солдата ПП батальона
Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Проводников Данила Иванов

Отец ребёнка: Проводников Иван Филиппов

Рождение ребёнка
01.10.1785

Сын: Проводников Андрей Иванов

Отец ребёнка: Проводников Иван Филиппов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close