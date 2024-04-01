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Проводников Филип Никитин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1712

Дата смерти

1788

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1712

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1754

Сын: Проводников Иван Филиппов

Мать ребёнка: Проводникова Мария Петрова

Рождение ребёнка
Около 1763

Сын: Проводников Василий Малолеток Р. Скопина Филипов

Мать ребёнка: Проводникова Мария Петрова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Проводников Афанасий Малолеток Р. Скопина Филипов

Мать ребёнка: Проводникова Мария Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Проводникова Мария Петрова

Смерть
1788
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