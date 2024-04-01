Проводников Филип Никитин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1712
Дата смерти1788
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1754
Сын: Проводников Иван Филиппов
Мать ребёнка: Проводникова Мария Петрова
Рождение ребёнка
Около 1763
Сын: Проводников Василий Малолеток Р. Скопина Филипов
Мать ребёнка: Проводникова Мария Петрова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Проводников Афанасий Малолеток Р. Скопина Филипов
Мать ребёнка: Проводникова Мария Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1788