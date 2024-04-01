Проводникова Мария Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1731
Дата смерти1783
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1754
Сын: Проводников Иван Филиппов
Отец ребёнка: Проводников Филип Никитин
Рождение ребёнка
Около 1763
Сын: Проводников Василий Малолеток Р. Скопина Филипов
Отец ребёнка: Проводников Филип Никитин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Проводников Афанасий Малолеток Р. Скопина Филипов
Отец ребёнка: Проводников Филип Никитин
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1783