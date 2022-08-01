(Грищенкова) Парасковья Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиМежду 1943 и 1945
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Никифор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Грищенков Степан Михайлович
Отец ребёнка: Грищенков Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Грищенков Александр Михайлович
Отец ребёнка: Грищенков Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Грищенков Илья Михайлович
Отец ребёнка: Грищенков Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
10.07.1921
Дочь: Канева (Грищенкова) Мария Михайловна
Отец ребёнка: Грищенков Михаил Алексеевич
Смерть
Между 1943 и 1945
Причина смерти: от голода
Похороны
Неизвестно