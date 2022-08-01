(Грищенкова) Парасковья Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Грищенкова) Парасковья Никифоровна

(Грищенкова) Парасковья Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Между 1943 и 1945

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Никифор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грищенков Степан Михайлович

Отец ребёнка: Грищенков Михаил Алексеевич

Князево, Бельский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грищенков Александр Михайлович

Отец ребёнка: Грищенков Михаил Алексеевич

Князево, Бельский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грищенков Илья Михайлович

Отец ребёнка: Грищенков Михаил Алексеевич

Князево, Бельский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
10.07.1921

Дочь: Канева (Грищенкова) Мария Михайловна

Отец ребёнка: Грищенков Михаил Алексеевич

Князево, Бельский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Между 1943 и 1945
Князево, Бельский муниципальный район, Тверская область
Причина смерти: от голода
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.