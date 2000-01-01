Грищенков Александр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грищенков Александр Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1893 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Грищенков Михаил Алексеевич

Мать: Парасковья Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
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