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Грищенков Михаил Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

1927

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.07.1921

Дочь: Канева Мария Михайловна

Мать ребёнка: Парасковья Никифоровна

Россия, Смоленская область, Бельский район, деревня Князево
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грищенков Степан Михайлович

Мать ребёнка: Парасковья Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грищенков Александр Михайлович

Мать ребёнка: Парасковья Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грищенков Илья Михайлович

Мать ребёнка: Парасковья Никифоровна

Смерть
1927
Похороны
Неизвестно
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