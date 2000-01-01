Грищенков Михаил Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смерти1927
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.07.1921
Дочь: Канева Мария Михайловна
Мать ребёнка: Парасковья Никифоровна
Россия, Смоленская область, Бельский район, деревня Князево
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Грищенков Степан Михайлович
Мать ребёнка: Парасковья Никифоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Грищенков Александр Михайлович
Мать ребёнка: Парасковья Никифоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Грищенков Илья Михайлович
Мать ребёнка: Парасковья Никифоровна
Смерть
1927
Похороны
Неизвестно