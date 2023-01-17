Канева (Грищенкова) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Канева (Грищенкова) Мария Михайловна

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Место рождения

Россия, Смоленская область, Бельский район, деревня Князево

Дата рождения

10.07.1921

Дата смерти

06.02.1988

Пол

Женский

Отец

1893 г.р.

Мать

Муж

1923 г.р.

Дети

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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1921

Отец: Грищенков Михаил Алексеевич

Мать: Парасковья Никифоровна

Россия, Смоленская область, Бельский район, деревня Князево
Бракосочетание
28.06.1949

Муж: Канев Казимир Брониславович

Рождение ребёнка
15.03.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Канев Казимир Брониславович

Волхов, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
08.11.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Канев Казимир Брониславович

Волхов, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
06.02.1988
Волхов, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Похороны
Неизвестно
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