Канева (Грищенкова) Мария Михайловна
Место рожденияРоссия, Смоленская область, Бельский район, деревня Князево
Дата рождения10.07.1921
Дата смерти06.02.1988
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1921
Россия, Смоленская область, Бельский район, деревня Князево
Бракосочетание
28.06.1949
Рождение ребёнка
15.03.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Канев Казимир Брониславович
Рождение ребёнка
08.11.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Канев Казимир Брониславович
Смерть
06.02.1988
Похороны
Неизвестно