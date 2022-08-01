Канев Казимир Брониславович
Место рождения
Дата рождения21.10.1923
Дата смерти14.08.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1923
Бракосочетание
28.06.1949
Рождение ребёнка
15.03.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Канева (Грищенкова) Мария Михайловна
Рождение ребёнка
08.11.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Канева (Грищенкова) Мария Михайловна
Смерть
14.08.1989
Причина смерти: ишемическая болезнь сердца с резко выраженным атеросклерозом
Похороны
Неизвестно