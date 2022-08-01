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Канев Казимир Брониславович

Место рождения

Речица, Речицкий район, Гомельская область

Дата рождения

21.10.1923

Дата смерти

14.08.1989

Пол

Мужской

Отец

Между 1898 и 1903 г.р.

Мать

1902 г.р.

Жена

1921 г.р.

Дети

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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1923

Отец: Канев Бронислав Иосифович

Мать: Канева (Глинка) Марфа Ивановна

Речица, Речицкий район, Гомельская область
Бракосочетание
28.06.1949

Жена: Канева (Грищенкова) Мария Михайловна

Рождение ребёнка
15.03.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Канева (Грищенкова) Мария Михайловна

Волхов, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
08.11.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Канева (Грищенкова) Мария Михайловна

Волхов, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
14.08.1989
Волхов, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Причина смерти: ишемическая болезнь сердца с резко выраженным атеросклерозом
Похороны
Неизвестно

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