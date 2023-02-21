Канева (Глинка) Марфа Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Канева (Глинка) Марфа Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.03.1902

Дата смерти

29.08.1982

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1902

Отец: Глинка Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.10.1923

Сын: Канев Казимир Брониславович

Отец ребёнка: Канев Бронислав Иосифович

Речица, Речицкий район, Гомельская область
Рождение ребёнка
23.07.1925

Сын: Канев Владимир Брониславович

Отец ребёнка: Канев Бронислав Иосифович

Речица, Речицкий район, Гомельская область
Рождение ребёнка
15.06.1927

Сын: Канев Борис Брониславович

Отец ребёнка: Канев Бронислав Иосифович

Речица, Речицкий район, Гомельская область
Рождение ребёнка
01.05.1929

Дочь: Пополитова Людмила Брониславовна

Отец ребёнка: Канев Бронислав Иосифович

Речица, Речицкий район, Гомельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Канев Бронислав Иосифович

Смерть
29.08.1982
Подольск, Подольск, Московская область
Причина смерти: рак толстого кишечника IV стадии
Похороны
Неизвестно
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