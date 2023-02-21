Канева (Глинка) Марфа Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.03.1902
Дата смерти29.08.1982
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1902
Отец: Глинка Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.10.1923
Сын: Канев Казимир Брониславович
Отец ребёнка: Канев Бронислав Иосифович
Рождение ребёнка
23.07.1925
Сын: Канев Владимир Брониславович
Отец ребёнка: Канев Бронислав Иосифович
Рождение ребёнка
15.06.1927
Сын: Канев Борис Брониславович
Отец ребёнка: Канев Бронислав Иосифович
Рождение ребёнка
01.05.1929
Дочь: Пополитова Людмила Брониславовна
Отец ребёнка: Канев Бронислав Иосифович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.08.1982
Подольск, Подольск, Московская область
Причина смерти: рак толстого кишечника IV стадии
Похороны
Неизвестно